Сирийские войска вернули контроль над шоссе Хомс - Хама после шестилетнего перерыва

2018-05-06 00:39 | www.trend.az | 6

Сирийская армия вернула в субботу после шестилетнего перерыва под свой контроль шоссе Хомс - Хама, передает ТАСС со ссылкой на газету Al-Watan.

Согласно информации, это произошло благодаря начавшейся реализации соглашения о локальном примирении в северных окрестностях провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска).

По ее информации, боевики, которые блокировали с 2012 года эту стратегическую автостраду, покинули свои позиции, передав правительственным силам тяжелые и средние вооружения. Издание отмечает, что восстановление движения автотранспорта по шоссе Хомс - Хама позволит связать важные экономические районы в центре Сирии с севером и югом страны.