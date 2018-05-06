Самолеты американской разведки засекли у границ России

2018-05-06 01:00 | www.oxu.az | 6

Два разведывательных самолета США совершили полеты вблизи Калининградской области.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов отмечается, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более чем трех часов курсировал у южной границы Калининградской области.

Другой американский разведчик вылетел с авиабазы Эмари в Эстонии. Он несколько часов кружил к западу от морской границы области над международными водами Балтийского моря.