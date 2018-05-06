Нетаньяху посетит Москву с рабочим визитом

2018-05-06 01:18 | www.apa.az | 5

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит 9 мая Москву с рабочим визитом, он приглашен на военный парад в честь дня Победы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Девятого мая Москву с рабочим визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также состоятся переговоры Нетаньяху и президента России Владимира Путина.

В свою очередь, канцелярия израильского премьера сообщила, что в ходе предстоящих переговоров "лидеры обсудят развитие ситуации в регионе".