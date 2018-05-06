Франция осудила заявление Трампа о терактах 2015 года в Париже

2018-05-06 01:15 | www.trend.az | 4

Франция осудила заявление президента США Дональда Трампа о терактах в Париже в ноябре 2015 года, сообщается в заявлении министерства иностранных дел Франции, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что жертв терактов в ноябре 2015 года в Париже было бы меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия и сотрудники ресторана в Париже имели бы возможность нейтрализовать террористов.

"Франция выражает свое твердое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших", — говорится в заявлении.