Трамп провел телефонный разговор с Мэй

2018-05-06 02:37 | www.trend.az | 8

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обсудил вопросы торговли, денуклеаризацию Северной Кореи, иранское ядерное досье и визит в Великобританию, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Два лидера обсудили продвижение справедливой и обоюдной торговли, в частности, по отношению к Китаю. В то время, как продолжается планирование предстоящей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, президент Трамп подчеркнул его стремление к денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно заявлению, Трамп подчеркнул свою готовность гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.