При взрыве в секторе Газа погибли пятеро палестинцев

2018-05-06 03:22 | www.apa.az | 9

Пятеро палестинцев погибли, трое пострадали при взрыве в секторе Газа. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Трагедию он описал как "несчастный случай", воздержавшись от подробностей.

"Погибли пять человек, ранены трое в результате случайного взрыва в центральной части сектора Газа", — сказал собеседник агентства.

Некоторые местные СМИ сообщают, что погибшие — члены боевого крыла движения ХАМАС, правящего в анклаве. По их данным, палестинцы подорвались при попытке разобрать старую израильскую ракету.

ХАМАС пока не выступал с заявлениями по поводу инцидента.