В Мексике в кузове машины нашли тела девяти человек

2018-05-06 03:38 | www.trend.az | 8

Девять трупов обнаружены в субботу в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго, сообщает генеральная прокуратура штата Герреро, передает РИА Новости.

По данным ведомства, хозяин машины находится в числе убитых, которые, как считает следствие, занимались торговлей различными товарами незаконного происхождения с использованием данного автомобиля.

Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели людей, которые могли быть ранее похищены в городе Тикстла неизвестными.