Извергающийся вулкан на Гавайях уничтожил пять домов

2018-05-06 04:15 | www.trend.az | 7

В результате извержения вулкана Килауэа, расположенного на Большом острове (Гавайи), лавой уничтожено пять домов, передает Интерфакс со ссылкой на информагентство Associated Press.

В связи с извержением из своих жилищ эвакуированы около 1,7 тысяч человек.

В четверг в окрестностях вулкана открылось восемь трещин, каждая длиной в несколько сотен метров. Все они расположены в сельской местности; в эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. Две из них активно извергают лаву, из остальных идет пар и газ. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.