Мнения Великобритании и США сходятся по многим внешнеполитическим вопросам - Джонсон

2018-05-06 05:05 | www.trend.az | 8

Мнения Великобритании и США сходятся по многим актуальным на сегодняшний день внешнеполитическим вопросам. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в преддверии своего начинающегося двухдневного визита в Вашингтон, передает ТАСС.

По данным пресс-службы Foreign Office, британский министр иностранных дел проведет двухдневные переговоры с представителями американской администрации, в том числе с вице-президентом США Майклом Пенсом и помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как ожидается, Джонсон обсудит с ними отношения с Ираном, ситуацию в КНДР и Сирии, а также ряд других вопросов международной повестки дня.

"Великобритания и США сходятся во мнении по многим внешнеполитическим вопросам. Мы видели это на примере реакции на отравления в Солсбери, нашего жесткого ответа на использование [Башаром] Асадом химического оружия в Сирии и усилий по денуклеаризации Северной Кореи", - отметил глава британского МИД.