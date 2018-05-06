Михаил Леонтьев: Армяне, прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом

2018-05-06 05:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Армения исторически, политически, физически и материально является обременением для России. Об этом сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» известный российский журналист и телеведущий, вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

"Это обременение было с самого начала. Если они хотят соскочить, извините, как "баба с возу", то давайте мы будем ставить точки над "i". Они сейчас, значит, митингуют за человека, который свою политическую карьеру, до последних высказываний, которые абсолютно противоположны тому, что он говорил раньше, делал на том, что хочет соскочить. Это был основной смысл его политической манифестации. Так вот, если они хотят соскочить - пожалуйста, идите, "колбаской катитесь". И прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом", - сказал Леонтьев.

По его словам, Россия сама не предаст Армению.