В результате взрыва в секторе Газа погибли шесть человек

2018-05-06 05:21 | www.apa.az | 9

В результате взрыва в секторе Газа погибли шестеро палестинцев. Как передает Vesti.Az, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя палестинского министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидру.

«Погибли пять человек, ранены трое в результате случайного взрыва в центральной части сектора Газа», — сказал аль-Кидра.

Боевое крыло правящего в Палестине движения ХАМАС обвинило в произошедшем израильских военных.

«В результате сложной операции…, подготовленной израильским врагом, произошел взрыв, унесший жизни шести бойцов «Бригад Изеддина аль-Кассама», — говорится в сообщении группировки.

В израильской армии заявили, что не располагают информацией об инциденте.