Страны-члены ВБ изучат опыт SOCAR в сфере сокращения сжигаемого попутного нефтяного газа

2018-05-06 07:00 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В Баку седьмого-восьмого мая состоится заседание Глобального партнерства по сокращению объемов сжигаемого попутного нефтяного газа (GGFR), инициированного Всемирным банком (ВБ).

Об этом сообщили Trend в местном представительстве Всемирного банка.

Как отметили в представительстве, в этом году исполняется десять лет со дня присоединения к этой инициативе азербайджанской госкомпании SOCAR. В связи с этим было принято решение провести мероприятие в Азербайджане.

Участники бакинской встречи обсудят устранение барьеров, препятствующих сокращению сжигания газа путем применения международного опыта, а также реализации специальных страновых программ, будет изучен опыт SOCAR в этой сфере и другие вопросы.

GGFR оказывает содействие правительствам и нефтяным компаниям в их стремлении сократить сжигание и рассеивание газа на месторождениях по всему миру, включая страны Европы и Центральной Азии (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан, и Узбекистан). Как ранее сообщал Всемирный банк, эти страны имеют примерно одинаковые условия и испытывают схожие проблемы в вопросах сокращения сжигания попутного газа, определении и реализации проектов по его утилизации.

Отметим, что в 2017 году SOCAR сократила выбросы газа в рамках своих проектов до 5,891 миллиона тонн. С 2010 года вредные выбросы удалось сократить на 45 процентов.