Адвокат Трампа заявил о его желании сменить власть в Иране

2018-05-06 07:04 | www.apa.az | 9

Адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о желании американского лидера "сменить режим" в Иране. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской республике, сообщает издание Politico.

"Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде", — сказал Джулиани.

По мнению экс-мэра Нью-Йорка, смена власти в Исламской республике является "единственным путем к миру на Ближнем Востоке". "Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта", — добавил он.

В январе Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США окажут поддержку народу исламской республики, "когда придет время".