Француз погиб при подготовке к новому мировому рекорду скорости на велосипеде

2018-05-06 08:08 | www.trend.az | 10

Француз Франсуа Жисси разбился насмерть при подготовке к установлению нового мирового рекорда скорости на велосипеде, передает ТАСС со ссылкой на газету L'Alsace.

Инцидент произошел на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн. Во время очередной тренировки Жисси не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 км/ч. Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм. Полиция начала расследование причин произошедшего.