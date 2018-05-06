Адвокат Трампа прокомментировал плату за молчание порноактрисы

2018-05-06 09:06 | www.oxu.az | 8

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что выплата $130 тыс порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) была законной.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Fox News.

«Президент США никоим образом не нарушил закон о финансировании предвыборной кампании», – сказал Джулиани.

По его словам, речь не идет о выделении денег на проведение предвыборной агитации, и Трамп «полностью возместил средства».

Ранее Джулиани заявил, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн передал Сторми Дэниэлс деньги для того, чтобы защитить семью Трампа.