Адвокат Трампа прокомментировал плату за молчание порноактрисы

2018-05-06 09:06 | www.oxu.az | 8
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что выплата $130 тыс порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) была законной.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Fox News.
«Президент США никоим образом не нарушил закон о финансировании предвыборной кампании», – сказал Джулиани.
По его словам, речь не идет о выделении денег на проведение предвыборной агитации, и Трамп «полностью возместил средства».
Ранее Джулиани заявил, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн передал Сторми Дэниэлс деньги для того, чтобы защитить семью Трампа.