В Азербайджане Рэмбо попался на краже баранов

2018-05-06 09:38 | www.oxu.az | 8

В Уджарском и Джалилабадском районах задержаны лица, подозреваемые в краже скота.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в ночь на 13 апреля из подсобного хозяйства жителя села Юхары Чийни Уджарского района Эльнура Керимова был украден один баран.

В качестве подозреваемых в совершении кражи были задержаны жители района Эмин Алекперов и Рэмбо Аббаслы.

В ходе следствия было выявлено, что в марте подозреваемые также украли 8 баранов из подсобного хозяйства жителя района Хилала Ибрагимова и 2 коровы, принадлежащие Хатире Мамедовой.

В ночь на 28 апреля по подозрению в краже 26 баранов из двора жителя села Далали Джалилабадского района Алова Ибрагимова были задержаны житель села Валид Гурбатов и житель Масаллинского района Ага Азизов.

По фактам ведется расследование.