В Баку автобус протаранил автомобили: водитель сбежал с места ДТП – ФОТО

2018-05-06 10:09 | www.oxu.az | 9
В Ясамальском районе нарушение правил дорожного движения пассажирским автобусом привело крупной аварии.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, автобус следовавший по маршруту №108 А, на высокой скорости протаранил 3 автомобиля.
Инцидент произошел на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде. Согласно информации, автобус проехав зеленый свет светофора, сначала врезался в атомобиль марки Opel, который как раз осуществлял поворот, после чего потеряв управление перед зданием известным как «Ясамальский АТС», протаранил еще два автомобился марки Mitsubishi и Tofaş. Водитель автобуса после аварии сразу же скрылся с места ДТП.
На место происшествия приехали сотрудники дорожно-патрульной полиции. По предварительной информации в результате аварии пострадавших нет.