Жители Ливана голосуют на парламентских выборах

2018-05-06 10:10 | www.trend.az | 7

Избирательные участки на парламентских выборах открылись во всех регионах Ливана. Жители смогут проголосовать до 19:00 по местному времени, пишет РИА Новости.

На 128 мест в парламенте претендуют 976 зарегистрированных кандидата, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов - 37.

Граждане Ливана впервые с 2009 года голосуют на парламентских выборах, после того как действующий парламент самостоятельно трижды продлевал свой срок под предлогом политической нестабильности.