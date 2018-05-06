Жираф убил режиссера во время съемок фильма

2018-05-06 10:36 | www.oxu.az | 8

47-летний режиссер Карлос Карвальо погиб после нападения жирафа во время съемок фильма в ЮАР.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Metro.

По словам одного из участников съемочной группы, когда режиссер снимал жирафа по кличке Джеральд крупным планом, животное ударило его головой. Карвальо госпитализировали в больницу Йоханнесбурга, но врачам не удалось его спасти.

Карлос Карвальо снимал фильмы о дикой природе. Его отмечали международными премиями, в том числе «Серебряным львом» и наградой Африканской кинематографической академии.