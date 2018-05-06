Жираф убил режиссера во время съемок фильма

2018-05-06 10:44 | www.trend.az | 8

Кинорежиссер Карлос Карвальо погиб во время съемок фильма в ЮАР после нападения жирафа, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Карвальо снимал животных крупным планом на одной из местных игровых ферм, куда туристы приезжают понаблюдать за дикой природой. В какой-то момент к режиссеру ни с того ни с сего подошел жираф и ударил его с такой силой, что мужчину отбросило на несколько метров.

"Я стоял рядом с Карлосом, когда жираф внезапно качнул шеей и ударил его по голове, над ухом. Карвальо пролетел около четырех или пяти метров", - рассказал очевидец происшествия, оператор Дирк ван дер Мерв.

Режиссера отвезли в больницу Йоханнесбурга, но вскоре он скончался от полученных травм головы.