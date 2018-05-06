Француз погиб при подготовке к новому мировому рекорду скорости на велосипеде

2018-05-06 11:01 | www.apa.az | 6

Француз Франсуа Жисси разбился насмерть при подготовке к установлению нового мирового рекорда скорости на велосипеде.

Как передает АПА, об этом сообщает газета L'Alsace.

Инцидент произошел на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн. Во время очередной тренировки Жисси не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 км/ч. Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм. Полиция начала расследование причин произошедшего.

Жисси стал известен в 2014 году, когда установил рекорд скорости на велосипеде в 333 км/ч. Гонщик использовал реактивный велосипед собственной сборки.