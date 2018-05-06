Министр энергетики Азербайджана посетил Международную выставку нефти, газа и нефтехимии Ирана

2018-05-06 11:33 | www.trend.az | 9

ТЕГЕРАН /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил 23-ю Международную выставку нефти, газа и нефтехимии Ирана (Iran Oil Show-2018), передает собкор Trend.

Министр участвовал на церемонии открытия выставки. Ожидается, что Шахбазов проведет встречу с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Экспоненты из 38 стран представляют более 4000 иранских и зарубежных международных компаний на выставке Iran Oil Show-2018.

Среди участников - компании из Азербайджана, Германии, Украины, Бельгии, Франции, Гонконга, Индии, Италии, ОАЭ, Австрии, Малайзии, Китая, Канады, Нидерландов, Польши, Венесуэлы, Южной Кореи, России, Испании, Турции, Великобритании, Норвегии, Бразилии, Румынии, Финляндии, Японии, Новой Зеландии, Тайваня, Индонезии, Швейцарии, Монако, Австралии, Швеции, Сингапура, Португалии, Болгарии и США (участвуют через свои европейские агентства).