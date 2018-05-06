Из Украины выдворили азербайджанских криминальных авторитетов

2018-05-06 11:52 | www.oxu.az | 8

5 мая из Украины выдворили двух азербайдажнских криминальных авторитетов - «Дато Агджабединский» и «Ильгар Дманиский».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vchaspik.ua, работники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в г. Киеве получили оперативную информацию о пребывании в столице криминального авторитета и задержали его на улице Ревуцкого.

«Дато Агджабединский», 1985 года рождения, неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, был коронован в 2012 году в Греции.

«Установлено, что в он незаконно пересек границу и намеревался усилить свое влияние, поставив в каждом регионе Украины своих «смотрящих». Кроме того, он планировал организовать систему поборов с оптовых рынков», - отметил начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

«Вора в законе» выдворили за пределы Украины с запретом въезда на территорию нашего государства сроком на 3 года.

В тот же день в пункте пропуска «Борисполь» во время пропуска пассажиров рейса «Стамбул-Киев» пограничники по информации оперативников полиции Киева задержали еще одного «вора в законе» по кличке «Ильгар Дманиский». Мужчина имел запрет на въезд в Украину, поэтому его этим же рейсом отправили обратно.