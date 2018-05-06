В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

2018-05-06 12:08 | www.apa.az | 8

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в 13.06 по времени Астаны воскресенья в Казахстане.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки республики.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения был расположен в 321 километре на северо-восток от Алма-Аты.

"Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 45.07° с.ш. 79.97° в.д. Глубина 5 км", — говорится в сообщении сейсмологической службы.

Сведений об ощутимости подземных толчков по шкале МSК-64 нет.