Землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Казахстане

2018-05-06 12:05 | www.trend.az | 8

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 мая в 13:06 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Казинформ.

«Эпицентр землетрясения расположен в 321 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 45.07° с.ш. 79.97° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

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