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Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд

2018-05-06 12:36 | www.trend.az | 8

Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд, стороны обсуждают создание Международного центра приграничного сотрудничества «Центральная Азия».

Kapital.kz сообщает, что первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках рабочей поездки в Ташкент. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает primeminister.kz.

Аскар Мамин отметил, что «Узбекистан является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Центральной Азии», подчеркнув, что внешнеторговый оборот между странами за I квартал 2018 года увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. До конца года, с учетом значительного потенциала в наращивании взаимного товарооборота, объем двусторонней торговли планируется довести до 3 млрд долларов.

В ходе встречи Шавката Мирзиёева и Аскара Мамина достигнута договоренность о проведении I Межрегионального Форума Казахстан-Узбекистан в Астане, Регионального экономического Форума стран Центральной Азии в Ташкенте, а также Первого заседания Делового Совета и совместного бизнес-форума в Шымкенте.

Стороны высказались за повышение уровня инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных инвестиционных проектов с выходом на рынки третьих стран, а также обсудили дальнейшие меры по активизации сотрудничества в области строительства, машиностроения, транспорта, логистики, туризма, космической, военно-технической сфере.

В рамках поездки состоялась рабочая встреча Сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном — первого вице-премьера РК Аскара Мамина и первого заместителя премьер-министра РУ Ачилбая Раматова.

Отмечено, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Казахстана и Узбекистана ведется на системной основе. Созданы и успешно работают совместные торговые дома в основных отраслях экономики, таких, как сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтическая промышленность, машиностроение.

Значительно увеличилась номенклатура взаимных поставок, достигнуты договоренности по реализации крупных инфраструктурных проектов, активно развивается межрегиональное сотрудничество.

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