Турция рассчитывает на отмену визового режима с Россией до конца года

2018-05-06 13:03 | www.apa.az | 9

Анкара ожидает, что визовый режим с Россией будет отменен или облегчен до конца года.

Как передает АПА, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

"Думаю, что визы с Россией, пусть даже и частично, будут отменены. Возможно, к концу этого года президенты двух стран в ходе телефонного разговора или при первой же личной встрече скажут: "Давайте наконец отменим визы", — заявил Чавушоглу.