Мужчина живет в замке из песка 22 года – ФОТО

2018-05-06 13:10 | www.oxu.az | 7

В Бразилии 44-летний Марцио Матолиас построил себе необычный дом.

Как передает Oxu.Az, мужчина четверть века своей жизни прожил у моря.

Однако, позволить себе купить квартиру на побережье он не может, и вот уже как 22 года Марцио живет в настоящем замке из песка, который построил сам.

Мужчина доволен необычным жилищем, люди прозвали его «королем пляжа». У него даже есть свой трон, корона и скипетр.

У Матолиаса есть три пристрастия - чтение, гольф и рыбалка. В его песочном доме много книг.

«Я не плачу за коммунальные услуги и аренду, мне хорошо. Песок удерживают жару, иногда по ночам я не могу оставаться здесь и ночую у друга. Но мне нравиться спать у моря», - признался он.