Турция пообещала ответить на возможный запрет поставок истребителей из США

2018-05-06 13:36 | www.apa.az | 7

Министр иностранных дел Турции Ахмет Чавушоглу заявил, что страна подготовит ответные меры, если власти США откажутся поставлять истребители F-35.

Как передает АПА, об этом заявил Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

По словам Чавушоглу, возможная приостановка поставок американских F-35, которую в данный момент обсуждают в палате представителей США, не соответствует правилам взаимоотношений, которые приняты в НАТО. Также он охарактеризовал подобное решение как "неправильное" и "нелогичное".