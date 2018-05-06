В WhatApp обнаружили сообщение, от которого зависает смартфон

2018-05-06 14:00 | www.oxu.az | 8
Пользователи WhatsApp пожаловались на вредоносные сообщения, которые вызывают сбой в работе смартфонов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, авторы послания заранее предупреждают получателей о «ловушке».
Тем не менее, нашлись пользователи, которые в нее попали.
«Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение», – говорится в вредоносной рассылке.
Затем следуют несколько пробелов и надпись «не нажимай сюда».
По данным портала, на месте пробелов на самом деле скрыты символы, нажатие на которые вызывает сбой в работе гаджета. При этом пользователи отмечают, что для устранения проблемы необходимо просто перезагрузить смартфон.