При взрыве в шахте на юге Польши погиб горняк

2018-05-06 14:06 | www.trend.az | 8

Один польский горняк погиб в результате взрыва в шахте на юге страны, сообщил журналистам председатель Ястемжской угольной компании Даниель Озон, пишет РИА Новости.

В субботу утром в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Сила взрыва, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.

"Спасатели добрались до шахтера. К сожалению, он погиб", — сказал Озон.

По его данным, погибшему горняку было 38 лет.