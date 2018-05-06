Правительство России завтра уйдет в отставку

2018-05-06 14:22 | www.oxu.az | 10

В понедельник правительство России во главе с Дмитрием Медведевым уйдет в отставку. Ожидается, что уже на следующий день кабмин возглавит новый премьер-министр.

Как передает Oxu.Az со ссылкой «Интерфакс», 7 мая Владимир Путин после инаугурации назовет имя кандидата на пост премьера.

8 мая его назначение обсудят на заседании Госдумы. В партии «Единая Россия» отметили, что Госдума «несомненно, поддержит выбор президента».

После инаугурации Путин выпустит указ о назначении и. о. премьер-министра, который подпишет прошение об отставке кабинета. Отставка коснется премьера, его заместителей и федеральных министров. Затем глава государства внесет в Госдуму кандидатуру нового премьера.