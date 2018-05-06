В ОИС приняли резолюцию относительно разрушения Арменией культурного и религиозного наследия Азербайджана

2018-05-06 14:37 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли резолюцию относительно агрессии Армении против Азербайджана и разрушении религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях. Об этом Trend в воскресенье сообщили в МИД Азербайджана.

Резолюция была принята в рамках 45-й сессии Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС в Дакке (Бангладеш).

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