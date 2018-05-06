Нетаньяху заявил о готовности к войне с Ираном

2018-05-06 14:48 | www.trend.az | 9

Израиль не допустит "враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах", заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров, передает РИА Новости.

Глава правительства расценил усиление военного присутствия Тегерана в Сирии как действия, направленные против Израиля. По его словам, в последние месяцы иранские силовики из Корпуса стражей Исламской революции перебрасывают в зону конфликта наступательное и оборонительное оружие, в том числе ударные "беспилотники", средства противовоздушной обороны и ракеты класса "земля-земля".

"Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт. Лучше сейчас, чем позже", - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль не стремится обострить ситуацию, но "готов к любому сценарию". По словам премьера, страны, не готовые "действовать вовремя", потом платят высокую цену за свои ошибки.

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