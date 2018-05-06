Завтра ожидается до 30 градусов тепла

2018-05-06 15:01 | www.oxu.az | 8

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем южный.

Температура воздуха составит ночью 14-17, днем - 25-30 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, днем осадки прекратятся. Ветер восточный

Ночью 12-17, днем 22-27, в горах ночью 4-9, днем 13-18 градусов тепла.