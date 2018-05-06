Нетаньяху: Израиль готов к войне с Ираном

2018-05-06 15:21 | www.oxu.az | 6

Израиль не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Глава правительства расценил усиление военного присутствия Тегерана в Сирии как действия, направленные против Израиля.

«Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт. Лучше сейчас, чем позже», – сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль не стремится обострить ситуацию, но «готов к любому сценарию».