Королевская семья опубликовала фото новорожденного принца – ФОТО

2018-05-06 16:06 | www.oxu.az | 8

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон опубликовали снимок, на котором их дочь Шарлотта целует новорожденного принца Луи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CNN.

На первом снимоке запечатлен новорожденный принц Луи, когда ему было три дня (фото сделано 26 апреля). На втором сфотографирована принцесса Шарлотта, которая целует Луи.

Этот снимок был сделан второго мая, в третий день рождения Шарлотты. Оба кадра, в частности, опубликованы в твиттере местной телестанции WGAL.