Помощник Хаменеи обвинил США в переправке боевиков ИГ в Афганистан

2018-05-06 16:23 | www.apa.az | 6

Помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави заявил, что США переправляют боевиков террористической группировки "Исламское государство"(ИГ) в Афганистан.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Власти США сами признали создание ИГ, и сегодня у нас есть доказательства того, что они переправляют ИГ в Афганистан", — заявил Сафави.

По его словам, США уничтожают весь регион, и присутствие этой страны на Ближнем Востоке небезопасно.

"Если сегодня (президент США Дональд) Трамп поднимает вопросы о СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы), то это из-за тех неудач, которые он потерпел в Иране. Американцы вынуждены покидать Сирию и отступать из Западной Азии и не могут справиться с великим народом Ирана", — добавил Сафави.