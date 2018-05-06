Помощник Хаменеи обвинил США

2018-05-06 16:34 | www.oxu.az | 6

Помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави заявил, что США переправляют боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Tasnim.

«Власти США сами признали создание ИГ, и сегодня у нас есть доказательства того, что они переправляют ИГ в Афганистан», – заявил Сафави.

По его словам, США уничтожают весь регион, и присутствие этой страны на Ближнем Востоке небезопасно.

«Если сегодня (президент США Дональд) Трамп поднимает вопросы о СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы), то это из-за тех неудач, которые он потерпел в Иране. Американцы вынуждены покидать Сирию и отступать из Западной Азии и не могут справиться с великим народом Ирана», – добавил Сафави.