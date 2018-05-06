Израильские военные убили двух палестинцев, пытавшихся перейти границу Газы

2018-05-06 16:51 | www.apa.az | 7

Израильские солдаты застрелили двух палестинцев, пытавшихся проникнуть в еврейское государство из сектора Газа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, сообщила армейская пресс-служба.

Израильские войска сохраняют усиленное присутствие на совместной границе, где с конца марта палестинцы проводят многотысячные протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения".

"Силы Армии обороны Израиля открыли огонь по трем подозреваемым, которые пытались проникнуть в Израиль из южной части сектора Газа и повредить инфраструктуру безопасности", — говорится в пресс-релизе.

"Двое подозреваемых убиты", — сообщили военные.

За последние полтора месяца в столкновениях с израильскими войсками вдоль границ сектора Газа погибли почти 50 палестинцев, в основном из числа наиболее агрессивных участников "марша возращения". Израильтяне называют свои действия самообороной, отвергая обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.