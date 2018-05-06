Израиль атаковал военные посты ХАМАС

2018-05-06 17:14 | www.oxu.az | 7

Армия Израиля нанесла удар по позициям палестинцев в секторе Газа, откуда они запускали горящих воздушных змеев.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Минувшей ночью наши силы, используя авиацию, атаковали позицию… в северной части сектора Газа, возле пограничного забора безопасности, откуда террористы запускали горящие объекты в попытке спровоцировать пожары в Израиле», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что горящими объектами были воздушные змеи.