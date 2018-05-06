Власти Франции заявили, что не намерены оплачивать долги Air France

2018-05-06 17:38 | www.trend.az | 8

Правительство Франции не намерено брать на себя выплаты по долгам переживающей кризис авиакомпании Air France-KLM, считая реструктуризацию фирмы обязанностью ее руководства. Об этом заявил в воскресенье министр экономики республики Брюно Ле Мэр, комментируя отставку главы Air France на фоне продолжающихся забастовок работников компании, пишет ТАСС.

"Государство существует не для того, чтобы подчищать долги, приходить на помощь компаниям, которые не предпринимают необходимых усилий для того, чтобы быть конкурентоспособными", - сказал он, выступая в эфире телеканала BFMTV.

При этом Ле Мэр подчеркнул, что, по его мнению, прежнее руководство Air France нащупало верную траекторию по выводу компании из кризиса, однако реализации этих планов помешал конфликт между советом директоров и работниками, которые требовали индексации замороженных еще шесть лет назад окладов. "Компания двигалась в правильном направлении. Я обращаюсь ко всем - техническим сотрудникам, работникам наземных служб, пилотам, - которые требуют неоправданного увеличения зарплат: проявите ответственность, ведь речь идет сейчас о выживании Air France", - отметил министр.

В пятницу стало известно, что глава Air France-KLM Жан-Марк Жанейак подает в отставку из-за невозможности договориться с профосоюзами по вопросу ставок заработной платы персонала. Конфликт в Air France начался в прошлом году, когда профсоюзы потребовали повышения окладов на 6%, ссылаясь на то, что зарплаты работников были заморожены последние шесть лет. В ответ руководство компании предложило увеличение платы лишь на 1%, а в апреле 2018 года был выдвинут новый план, предполагавший рост окладов на 7% в течение четырех лет и подразумевавший также выплату индивидуальных премий.