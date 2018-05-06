Покушение на главу МВД Пакистана

2018-05-06 18:54 | www.oxu.az | 5

Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал пережил покушение, получив несмертельное пулевое ранение в городе Наровал (провинция Пенджаб).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Geo TV.

Согласно его данным, инцидент произошел во время митинга. Глава МВД находился в своем автомобиле, когда молодой человек в возрасте 20-22 лет выстрелил в него из пистолета.

Пуля попала в правое плечо, министра экстренно доставили в больницу.

Сейчас его состояние стабильное, жизни Икбала ничто не угрожает, сообщил телеканал.

Нападавший, чье имя не приводится, арестован. Информация о его мотивах также не сообщается.