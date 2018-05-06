Французский министр потребовал от Трампа извинений за высказывания о терактах в Париже

2018-05-06 19:45 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп должен принести извинения за свои высказывания о терактах 13 ноября 2015 года в Париже, которые во Франции сочли некорректными. Об этом, как передает ТАСС, заявил в воскресенье министр экономики республики Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM TV.

"Я нахожу эти заявления возмутительными и считаю, что они недостойны президента первой державы в мире, государства, которое является союзником и другом Франции. Я хочу, чтобы президент Соединенных Штатов взял свои слова назад и высказал сожаление", - сказал Ле Мэр.

При этом министр подчеркнул, что Франция должна "работать с Дональдом Трампом, с президентом Соединенных Штатов". "Работать - значит быть способным высказывать президенту Соединенных Штатов со всей прямотой, что мы думаем", - заявил он.