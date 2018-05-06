Эхуд Барак: Израиль может многому научиться у Азербайджана

2018-05-06 20:27 | www.oxu.az | 6

Для Израиля отношения с динамично развивающимся Азербайджаном - прогрессивной, открытой мусульманской страной, представляют особую ценность.

Как сообщает Oxu.Az, oб этом в интервью информационному порталу stmegi.com сказал бывший премьер-министр и министр обороны Израиля Эхуд Барак.

«На мой взгляд, обе страны являются молодыми современными нациями с тысячелетней историей и великими традициями поиска мира и стабильности. Мы развили взаимодействие и сотрудничество в таких сферах, как оборона и безопасность, которая представляет выгоду обеим сторонам. Да и во многих других сферах нами были предприняты важные шаги», - сказал Барак.

Он отметил, что Израиль особо ценит открытый диалог, который велся с Азербайджаном под руководством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. «Я горжусь тем, что лично знал его и работал с ним по международным вопросам, занимая пост премьер-министра Израиля. И, конечно же, мы счастливы работать с президентом Ильхамом Алиевым», - добавил Барак.

Политик сказал, что страны уже сотрудничают во многих сферах, и выразил уверенность, что перспективной областью для сотрудничества могло быть стать сельское хозяйство, где Израиль может развивать прогрессивные и эффективно действующие аграрные системы. «Другой областью сотрудничества может быть энергетическая сфера, где Азербайджан на протяжении десятилетий обладает огромным опытом в таких вопросах, как нефть, газ, трубопроводы. Израиль - новичок в этой области и может многому у Азербайджана научиться», - добавил бывший глава правительства.