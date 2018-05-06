В Тегеране выступили против завышения цен на нефть

2018-05-06 20:42 | www.trend.az | 7

Иран в нынешней ситуации не выступает за высокие цены на нефть. Об этом министр нефти Исламской Республики Бижан Намдар Зангане заявил в воскресенье, выступая в Тегеране на церемонии открытия 23-й Международной выставки нефти, газа и нефтехимии Ирана, передает ТАСС.

"Иран неизменно поддерживает разумные цены на нефть, вследствие чего производители не заинтересованы в том, чтобы наращивать объемы добычи", - сказал Зангане, которого цитирует агентство Tasnim. Министр добавил, что цены на нефть не должны быть причиной постоянных конъюнктурных колебаний нефтяного рынка.