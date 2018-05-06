МИД Азербайджана подтвердило поддержку ядерной сделки Ирана

2018-05-06 20:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/- Азербайджан всегда поддерживал ядерную сделку Ирана с G5+1 (США, Великобритания, Россия, Китай, Франция и Германия). Об этом в эксклюзивном интервью информационному агентству IRNA сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев сказал, что ядерная сделка Ирана поддерживает мир и дружбу в регионе и мире.

В течение прошлого года администрация США много сделала для расторжения ядерной сделки и Ираном. Ожидается, что Трамп объявит о своем решении о приостановлении санкций против Ирана и продолжении реализации JCPOA 12 мая.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже десять раз подтвердило приверженность Ирана знаменательной международной сделке июля 2015 года.

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