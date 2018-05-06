Иса Гамбар вернулся в Баку после лечения в Германии

2018-05-06 20:47 | www.apa.az | 5

Бывший башган партии Мусават Иса Гамбар вернулся в Баку из Германии, где проходил лечение.

Как сообщил АПА председатель молодежной организации партии Мусават Абульфаз Садыгбейли, И.Гамбар был обследован в одной из клиник Германии, после чего возвратился в Баку.

Отметим, что проблемы со здоровьем И.Гамбара возникли в начале текущего года. Он проходил лечение в Центральной клинической больнице, на сердце былы проведены операции по стентированию.

В конце февраля он отправился в Турцию для продолжения лечения. 14 марта лечение завершилось и он возвратился в Баку.