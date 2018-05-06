Раскрыт сценарий церемонии инаугурации Путина

2018-05-06 21:14 | www.oxu.az | 5

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет по традиционному сценарию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Инаугурация начнется в понедельник, 7 мая, в полдень. С началом церемонии Путин отправится из своего рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец и там пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский зал, где и состоится принятие присяги.

«После этого президент выйдет через Красное крыльцо Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка», — сказал Песков. Затем Путин отправится на короткое богослужение в Благовещенском соборе Кремля.

Гостей разместят в залах дворца и на Соборной площади. «На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Явка составила 67,47 процента. Владимир Путин победил с результатом 76,69 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.