Число горняков, погибших при взрыве в польской шахте, увеличилось до двух

2018-05-06 21:12 | www.trend.az | 4

Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до двух, сообщил журналистам директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон, передает РИА Новости.

В субботу утром в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Его сила, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.

"Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть", — сказал Озон. На поверхности была установлена личность погибшего, его опознали.

Директор компании добавил, что в настоящее время продолжаются поиски еще троих горняков. Одновременно спасатели ведут работы по обеспечению воздухом района шахты, где они могут находиться.